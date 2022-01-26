Мечта быть белорусами и жить в Витебском районе осуществилась у семьи из украинского Марганца

26 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Украинская семья Бредихиных из Днепропетровской области уже семь лет живет в Витебском районе и не так давно получила белорусское гражданство. О мечте стать белорусами, стабильности и новых корнях в северном регионе Юрий и Ирина Бредихины рассказали корреспонденту БЕЛТА.

От неспокойной жизни в городе Марганец, что получил свое название от полезного ископаемого - марганцевой руды, добываемой в тех краях, семья решила уехать в 2014 году. Сначала разведывательный рейд в Светлоокую совершила Ирина Бредихина, чьи родители в свое время уехали из Беларуси работать в Украину, а затем вернулись на историческую родину. Побывав в очередной раз у мамы и родственников, обосновавшихся в Витебском районе, мудрая хозяйка тогда еще небольшого дома решила, что лучше места для семьи из четырех человек не найти. Чашу весов в пользу витебской земли склонила не только напряженная обстановка в Днепропетровской области, но и детская мечта жить в Беларуси. "У вас очень спокойно, стабильно. Лично я с детства мечтала жить в этой стране. Здесь много моих родственников, каждое лето я приезжала с родителями к бабушке и дедушке на каникулы, и мне тогда казалось, что на земле нет места краше. К счастью, моя мечта стала реальностью", - рассказала женщина.

В семье на тот момент было двое детишек - Дима и Настенька. В этом году им исполнится 14 и 12 лет. Уже на новой родине супруги Бредихины решились на рождение еще двоих - Ангелины (ей уже шесть) и Никиты, которому всего 10 месяцев. Не исключено, что в будущем появится еще один малыш, но, как призналась Ирина, все будет зависеть от здоровья, а в целом она только за то, чтобы их "клан" рос и богател на наследников.

Глава семейства и сам до окончательного переезда не раз бывал на родине "бульбы" и "Песняров", от страны у него сложились только положительные впечатления, а потому он не колебался ни секунды. "Хотели попробовать пожить в Витебском районе - так здесь и остались. После приезда какое-то время накатывала ностальгия, но это длилось недолго. По сравнению с той напряженной ситуацией, которая сложилась в Марганце, мы чувствовали себя в Беларуси уверенно и спокойно. Правда, изначально у нас были небольшие вопросы по документам: их нужно было перевести с украинского на русский, этот процесс занял какое-то время. В остальном же мы не встретили никаких проблем", - поделился Юрий Бредихин.

О белорусском гражданстве супруги тоже мечтали давно, но до недавнего времени имелось много трудностей, ведь им вместе с детьми пришлось бы сначала оформлять загранпаспорта в Украине. Финансовых затрат на поездку туда и обратно семейный бюджет не выдержал бы. Когда же Бредихины узнали об упрощенной системе оформления гражданства, то сразу же отправились в миграционную службу, где им все разъяснили и помогли заполнить заявление. "Что больше всего удивило в приятно смысле, так это сроки оформления всех документов и помощь специалистов. Нам есть с чем сравнить, и мы можем смело сказать, что в Беларуси мы даже не заметили, как новые паспорта оказались у нас на руках. В Украине этот процесс растянулся бы на больший срок", - отметила Ирина Бредихина.

Также она рассказала, что в целом жизнь в двух странах отличается. Особенно впечатлила ее бесплатная медицина, где за каждый тест и анализ не нужно платить. Многодетная мама подчеркнула, что ей есть с чем сравнить, а потому в жизни в Беларуси она видит намного больше плюсов, чем даже местное население.

Того же мнения придерживается ее муж. "У кого не было возможности пожить в другой стране, не может понять, что имеет здесь и насколько он счастлив. В целом же я считаю, что у белорусов другой менталитет. Они толерантные, теплые, дружелюбные. Ни разу за семь лет я не услышал упрека или обидного слова в свой адрес. Руководитель сельхозпредприятия, куда я устраивался после приезда, пошел навстречу и принял в штат строителем, пока завершалось переоформление документов. За меня тогда поручился председатель сельсовета, за что ему до сих пор благодарен. Наших детей тоже приняли радушно, у них много друзей. Неудивительно, что мы захотели здесь осесть. И когда подавали заявление на получение гражданства, нам как примерной семье все одобрили. Если и поедем в Украину, когда закончится пандемия, то только в гости - навестить родных, но вернуться туда уже не хотим", - с теплотой отозвался обо всех, кто помогал его семье, и о новой родине Юрий Бредихин.

Сейчас у супругов есть трехкомнатная квартира, на строительство которой они как многодетные частично взяли льготный кредит и докредитовались на общих основаниях. Глава семейства работает экспедитором в магазине, а до отпуска по уходу за ребенком в другом магазине контролером-кассиром трудилась Ирина. Их старшие детишки посещают школу в агрогородке Октябрьская: туда их подвозят на школьном автобусе. Младшая дочь ходит в детский сад. Не будет проблем с местом в дошкольном учреждении и для самого маленького члена семьи. Все мирно, стабильно, с уверенным взглядом в будущее.-0-