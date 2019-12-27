Мечты каждого ребенка в канун Нового года должны сбываться - Шерстнев

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В канун зимних праздников нужно помочь воплотить мечты каждого ребенка, заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на благотворительном празднике для детей в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция "Наши дети" - очень правильная и нужная. Каждый год мы работаем над тем, чтобы ни один ребенок не остался обделенным в эти дни. Дети ждут сказки, подарков и особого новогоднего настроения. Никто в это время не должен остаться без тепла и заботы. Это наша задача - дойти до каждой нуждающейся в поддержке семьи, уделить детям внимание и помочь воплотить их мечты", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Он отметил, что органы власти придают важное значение развитию учреждений образования. "В области многое делается для того, чтобы детские сады были благоустроенными и уютными, школы - современными и комфортными", - добавил губернатор. В 2020 году эта работа будет продолжена. В частности, планируется увеличить объемы строительства детсадов, а также текущего и капитального ремонта дошкольных учреждений. Вырастет объем финансирования школ.

"В предпраздничные дни о цифрах не принято говорить, но ежегодно в Витебской области сумма расходов в бюджете на социальные вопросы увеличивается", - подчеркнул губернатор.

Значительное улучшение ситуации ожидается в 2020 году и в экономике региона. "Следующий год, мы видим по контрактам и намеченным договорам, должен сложиться гораздо лучше и в нефтехимическом комплексе, и в промышленности. У нас амбициозные планы в сфере инвестиционных проектов, деревообработке. Мы введем завод белой жести в Миорах, деятельность которого существенно отразится на экономике области в лучшую сторону. Надеемся, что и в сельском хозяйстве погодные условия сложатся так, чтобы аграрии смогли еще лучше сработать", - заключил Николай Шерстнев.

В Витебске губернаторская елка собрала сегодня 950 детей со всех городов и районов области. Участниками благотворительного праздника в концертном зале "Витебск" стали ребята в возрасте от 8 до 14 лет, ставшие победителями и лауреатами различных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты. Поздравляя детей с праздником, Николай Шерстнев пожелал им исполнения желаний, новых достижений и успехов.

Областной праздник стал частью новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом главы государства. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Олега Климовича