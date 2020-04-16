Медики благодарны белорусам за поддержку - брестский врач

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Медицинские работники благодарны белорусскому обществу за оказываемую поддержку. Такое мнение высказал заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы Вячеслав Гавриленко во время встречи с представительницами областной организации Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас тяжело, большая нагрузка, но мы справляемся. Очень благодарны за материальную и моральную помощь. Она никогда не бывает лишней в такой ситуации, - считает Вячеслав Гавриленко. - Получаем душевное тепло от многих людей, которые посчитали возможным потратить свое время, энергию, деньги для поддержки медицины в непростое время. Это дает нам дополнительные силы. Приятно знать, что мы не одни". Заместитель главврача добавил, что в борьбе с коронавирусом инфекционистам помогают их коллеги из других отделений.

Представительницы Белорусского союза женщин тоже решили поддержать медиков. Они приобрели продуктовые наборы для сотрудников инфекционного отделения областной больницы. "Положили чай, кофе, сладости, консервы. Самое главное - кулич, атрибут большого и светлого праздника Пасхи. Подготовили 180 таких наборов для персонала", - сказала председатель областной организации БСЖ Валентина Пух. Накануне продуктовые наборы женщины доставили на круглосуточные посты, организованные в туберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах.

Белорусский союз женщин намерен и дальше помогать медицинским работникам. "БСЖ открыл счет, куда можно перечислить деньги. Централизованно на все области союз женщин собирает заявки для обеспечения медиков всем необходимым", - отметила Валентина Пух. Она добавила, что многие жители, предприятия и организации Брестской области откликаются на призыв поддержать медработников. "Думаю, это в какой-то мере восстанавливает даже физические силы. Медики видят, что мы вместе, доверяем им, что все будет хорошо и мы справимся с этой бедой", - резюмировала председатель областной организации БСЖ.-0-

Фото Вадима Якубёнка