Медики Минска проконсультируют по ЗОЖ посетителей торговых центров

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья проведет 4 декабря во всех районах Минска акцию по профилактике неинфекционных заболеваний по проекту "Цени свое здоровье!", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этот день с 10.00 до 15.00 в самых крупных и оживленных гипермаркетах, торговых центрах и универсальных магазинах врачи-валеологи, терапевты, психологи будут работать с посетителями: просвещать их по теме здорового образа жизни, консультировать по вопросам профилактики сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Местами проведения акции станут магазин "Гиппо" в ТЦ "МОМО", гипермаркет "Е-Сити" по ул. Гашкевича, 3/2, супермаркет "Алми" по проспекту Дзержинского, 91, ТЦ Dana mall, магазин ОДО "Виталюр" по улице Жилуновича, 7, ТЦ "На Немиге". Получить полезные советы по ведению здорового образа жизни можно будет в ОАО "Минский мясокомбинат", доме-интернате по улице Ваупшасова, 33 и на Комаровском рынке.

Как пояснили в Городском центре здоровья, к неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм, к примеру, пол, возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается. Следует внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины - до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин.

Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови и добавить в каждый день позитива. Эксперты советуют потреблять больше полиненасыщенных жирных кислот, рыбу, приготовленную на пару или отварную (скумбрию, сельдь, форель, семгу), авокадо, орехи, льняное масло, овощи, злаковые (желательно грубого помола): геркулес, гречку, неочищенный рис.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья и комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-