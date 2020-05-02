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02 мая 2020, 11:57

Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог

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2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Медперсонал четко выполняет свои функции, как и другие службы в сложившейся эпидемиологической обстановке. Это наша непосредственная работа, акцентировал внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА реаниматолог отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Егор Кучун.

В отделении помогают пациентам с тяжелыми пневмониями, которые нуждаются в респираторной поддержке или в ближайшее время могут быть переведены на аппарат ИВЛ. "Мы реанимация - мы заточены под интенсивную работу с тяжелыми пациентами. Вентиляция легких, уход, укладка в прон-позицию - все это было и раньше. Отработаны протоколы ведения таких пациентов. Есть больные с сопутствующей патологией (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертензия, онкология, ожирение), которая во многом определяет исход лечения. Делаем все, что предписывает Минздрав с учетом опыта других стран, столкнувшихся с этой бедой. Выполняем свою работу, как и другие оперативные службы", - рассказал реаниматолог.

По словам врача высшей квалификационной категории, алгоритмы отработаны на всех уровнях: от министерства до стационаров. За каждой областью закреплены консультанты из Минска, совместно проработаны все аспекты по лечению, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и инфекционному контролю в отделениях. В деталях продумана маршрутизация пациентов как с COVID-19, так и с другой патологией, нуждающихся в госпитализации.

Создан достаточный аппаратный фонд, в настоящее время задействована только его часть. "У нас достаточно аппаратов ИВЛ, в резерве - наркозно-дыхательные аппараты. Для перемещения тяжелых пациентов в кабинет компьютерной томографии используется транспортный аппарат ИВЛ", - сказал врач.

Бригады, в состав которых входят врачи, медсестры и санитарка, дежурят по 12 часов. Каждые шесть часов выходят, чтобы перекусить. "Отличие в работе - обязательное ношение защитных костюмов, комбинезонов, респираторов, средств защиты глаз - специальные очки и щитки. Отделение разделено на чистую и грязную зоны. Есть шлюз, где сотрудники раздеваются при выходе из отделения. Все понимают, что соблюдение инфекционного контроля - самое важное, чтобы не допустить заражения медперсонала", - отметил Егор Кучун.

Дефицита в средствах индивидуальной защиты нет. На первых порах возникали вопросы по костюмам больших размеров - 54-56-го. "В основном производители ориентировались на хрупких медсестер, а врачи у нас покрупнее. Предприятия сработали оперативно - сейчас шьют разноразмерные комплекты, в которые входят также фартук и бахилы. Нас они устраивают", - сказал собеседник.

"Все собранны и сконцентрированны. Мы просто делаем свою работу, как и любой коллектив, который лечит пациентов с COVID-19", - подчеркнул реаниматолог. Он отметил также, что нет такого вала тяжелых пациентов, как в Италии: "Возможно это связано с тем, что в Италии пациентов с легкими формами инфекции не тестировали на COVID-19. Соответственно, они не были изолированы, хоть и являлись источниками инфекции. Также там много пожилых. Как известно, у людей почтенного возраста ослаблена иммунная система, есть сопутствующие патологии".

В регионе развернулась целая кампания в поддержку врачей, которые стойко работают в сложившейся эпидемиологической ситуации. По словам Егора Кучуна, эта поддержка очень чувствуется. Профсоюзные организации передали защитные комбинезоны. "Белоруснефть" оказала спонсорскую помощь для приобретения средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов. Посильный вклад внесла областная организация Белорусского союза женщин. Кафе "Сити" и "Рабиналли" предоставляют горячие обеды и ужины для персонала отделения. "Они самыми первыми откликнулись. Поддерживают и сейчас. Мы ценим это, учитывая, что у них самих непростое положение, отток посетителей. И помощь от обычных граждан в частном порядке также приятна. Люди приносят воду, кофе, средства личной гигиены. Доктора и медсестры много времени проводят на работе, и эта поддержка очень кстати", - заключил Егор Кучун.-0-

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