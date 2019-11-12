"Медпласт" реализует инвестпроект по производству вакуумных систем взятия крови

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Медпласт" приступил к реализации инвестпроекта по выпуску новой продукции - вакутайнеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Речь идет об одноразовых вакуумных контейнерах для взятия и транспортировки образцов венозной крови. Пробирки с дозированным вакуумом и необходимыми реагентами будут изготавливаться из пластика.

Предприятие намерено приобрести три литьевые машины и линию сборки продукции. Исходя из технического задания закупаются современные термоплат-аппараты из Европы. Проектная мощность - 76 млн изделий в год.

Под новое производство выделено изолированное помещение. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. На конкурсной основе определяется подрядная организация для строительно-монтажных работ и установки оборудования.

Выпуск вакуумных пробирок запланирован на 2021 год.

Как пояснили на предприятии, в Беларуси нет производства полного цикла этой продукции. Существуют отдельные сборочные подразделения на основе импортных комплектующих. Проект "Медпласта" подразумевает выпуск полноценных изделий из исходного материала - гранул.

Новое производство организуют в соответствии с государственной программой импортозамещения. Как рассказали на предприятии, первоочередная задача - обеспечить такими контейнерами медучреждения Беларуси. Не исключено, что впоследствии будет рассматриваться вопрос об экспортных поставках.

ОАО "Медпласт" было образовано 1 января 1936 года. В 1965 году завод приступил к выпуску пластмассовых изделий народного потребления. На предприятии налажен полный цикл производства медицинских шприцев.-0-