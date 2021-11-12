Медучреждения Брестской области поэтапно выводят отделения из красной зоны

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области учреждения здравоохранения поэтапно выводят свои отделения из красной зоны и возвращаются к привычному режиму работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Андрей Корнелюк.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации Брестская область поэтапно приступает к перепрофилированию коек в организациях здравоохранения, которые ранее были задействованы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, по основному профилю их деятельности", - отметил Андрей Корнелюк.

Например, на этой неделе к оказанию плановой помощи вернулись Барановичский онкологический диспансер, в Пинске два отделения - гастроэнтерологическое и эндокринологическое. Вновь по своему профилю заработали гинекологические отделения в Березовской и Ивановской районных больницах, терапевтическое - в Дрогичинской ЦРБ, а также неврологические отделения в больницах Ивацевичей и Кобрина.

В Бресте центральная городская больница и городская больница №1 вернулись к плановому коечному фонду. С 12 ноября с учетом снижения заболеваемости COVID-19 вновь выявленные пациенты из Каменецкого, Жабинковского, Малоритского и Пружанского районов по межрайонному принципу закреплены за стационарами областного центра. Когда больные коронавирусом, которые сейчас лежат в больницах этих районов, долечатся и выпишутся, отделения поэтапно перейдут в привычный режим работы.

Ожидается, что на следующей неделе из красной зоны выйдет Брестский областной кожно-венерологический диспансер. Планируется вернуть в обычный формат работы и три отделения областной клинической больницы - ревматологическое, неврологическое и гастроэнторологическое.

Также Андрей Корнелюк рассказал о темпах вакцинации в юго-западном регионе. "Люди более охотно обращаются в организации здравоохранения, поняли необходимость и важность вакцинации. Это очень важно для нас, медицинских работников. Первым компонентом уже привиты более 30% жителей области. На выбор есть в наличии вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", китайская Vero Cell", - добавил собеседник.-0-