Мемориал сожженным деревням откроют в Светлогорском районе к 75-летию Великой Победы

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мемориал жертвам сожженных деревень планируется открыть в год 75-летия Великой Победы в Светлогорском районе на месте деревни Ола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Как рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома Алла Манькевич, сегодня годовщина со дня трагедии, произошедшей в этой маленькой деревушке. "76 лет назад жители Олы, а также их соседи из 11 близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. 13 января отпраздновали старый Новый год, а утром 14-го готовились отмечать престольный праздник своей деревни. Именно в это время фашисты начали карательную операцию", - отметила она. В тот день заживо сгорели 1758 человек, среди которых 950 детей. В Оле погибло жителей почти в 12 раз больше, чем в Хатыни. В послевоенные годы Олу не удалось возродить. Расположенная вдали от трасс, в окружении живописного леса, она осталась масштабным братским захоронением.

Всего на территории области трагедию Хатыни повторили 1126 деревень. В память жертв поступила инициатива создания масштабного мемориального комплекса на территории Олы. Эскизное решение мемориала разработали специалисты института "Гомельгражданпроект". Как сообщили в Гомельском облисполкоме, определяются источники финансирования проекта. Прорабатывается вопрос об открытии благотворительного счета, на который каждый неравнодушный по возможности сможет внести свою лепту для создания нового места памяти на карте региона. Телерадиокомпания "Гомель" при поддержке Светлогорского райисполкома готовит видеоролик о судьбе деревни Ола.

Сегодня на братской могиле в деревне Ола пройдет завершающий районный этап республиканского проекта "Во славу общей Победы". Эта акция стартовала 26 ноября - в день освобождения станции Шатилки. В Оле капсула с землей со всех братских захоронений района будет передана во время митинга-реквиема. В мероприятии примут участие школьники, представители трудовых коллективов и местной власти, общественных объединений, ветеранской организации, федерации профсоюзов.

Всего в районе 17 захоронений времен Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплены коллективы предприятий, организаций, школ. Памятные места и мемориалы в любое время года поддерживаются в порядке.

Также районная акция пройдет сегодня у мемориального комплекса "Курган Славы" в Мозыре.

Впоследствии капсулы с информацией о погибших, землей со всех районов и регионов передадут для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-