Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе открыли после реконструкции

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:59 ГАИ напоминает велосипедистам правила поведения на дороге Общество
15:58 Виталий Жук занял 13-е место в олимпийском десятиборье Спорт
15:57 В Беларуси услуги электросвязи оказывают 190 операторов Экономика
15:52 Сергеенко на открытии мемориала партизанской славы "Усакино": память о прошлом - это связь с настоящим Регионы
15:52 В Таджикистане разбился спасательный вертолет В мире
15:49 В Великобританию через Ла-Манш переправилось рекордное число нелегальных мигрантов В мире
15:46 ФОТОФАКТ: Родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака прилетели в Минск Общество
15:43 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 10 августа Афиша
15:43 Созданные в ИК №4 условия позволяют женщинам исправиться и продолжить жизнь достойно - Кочанова Общество
15:42 Багамский бегун Стивен Гардинер выиграл олимпийский финал на дистанции 400 м Спорт
15:40 "Витязь" запустил линию по выпуску ТВ больших диагоналей и готовит проект с российским Сбером Экономика
15:33 Движение на участке автодороги М1 в Борисовском районе сегодня временно ограничат Регионы
15:31 Библиотекари стараются найти ключик к каждому ребенку, чтобы он полюбил книгу - Чернявская Регионы
15:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1143 пациента с COVID-19, выписаны 1196 Общество
15:28 Белоруска Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе Спорт
15:23 В Гродно работники СТО похитили у клиента около 5,5 тыс. евро и более $5 тыс. Происшествия
15:22 Более 9 тыс. молодых специалистов приступили к работе в учреждениях здравоохранения с августа Общество
15:21 Бельгийцы впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею на траве Спорт
15:20 Кубраков проведет 11 августа прием граждан Общество
15:18 Около 200 лифтов заменят в Брестской области в этом году Регионы
15:14 Жительница Вилейки попала на фишинговый сайт банка и лишилась Br2,7 тыс. Происшествия
15:07 Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе открыли после реконструкции Регионы
15:04 Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом Спорт
15:00 Развитие инфраструктуры и внутреннего туризма - в Гродно обсудили вопросы туриндустрии Регионы
14:58 Американец Тейлор выиграл золото Олимпиады в состязаниях борцов весовой категории 86 кг Спорт
14:57 В Гродно подросток с крыши дома бросил кирпич в легковушку Происшествия
14:53 В Молодечненском районе у бутлегеров изъяли почти 2 т браги Происшествия
14:48 В Техасе перевернулся фургон с мигрантами, погибли 10 человек В мире
14:45 Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате Спорт
14:39 Число изданных в Беларуси наименований книг в 2021 году выросло почти на 20% Общество
Все новости
Все новости
Регионы
05 августа 2021, 15:07

Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе открыли после реконструкции

5 августа, Кличевский район /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, восстанавливая связь времен, мы собрались на героической земле, обагренной кровью наших партизан и воинов Красной армии, чтобы открыть реконструированный мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино", созданный в 1985 году методом народной стройки, - сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия комплекса. - Этот монумент - символ стойкости, мужества и героизма. На плитах братских могил зафиксированы имена более четырех сотен погибших народных мстителей, и работа по установлению погибших продолжается".

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

Он обратил внимание, что Кличевский район не зря называют партизанским краем. Буквально с первых дней Великой Отечественной войны он стал центром партизанского движения - 14 июля здесь был создан первый партизанский отряд. "Усакинские леса на многие месяцы стали домом для местного населения, - сказал Игорь Сергеенко. - Фашисты вынуждены были направлять значительные силы, чтобы ликвидировать этот мощный очаг сопротивления. В огне войны сгорели более 60 деревень Кличевщины. Почти полностью был разрушен районный центр".

На открытии мемориала собрались представители Администрации Президента, Национального собрания, областной и районной власти, депутатского корпуса, молодежи. Они стали участниками митинга-реквиема, возложили цветы и венки к местам партизанской славы, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поблагодарил всех неравнодушных и причастных к реконструкции комплекса людей, подчеркнув, что "Усакино" - святое для каждого место.

"На мемориале партизанской славы особенно чувствуется величие и мужество наших солдат и партизан, защитников Отечества, - подчеркнул Леонид Заяц. - Эта земля хранит голоса из прошлого: материнский плач, детские крики и глубокую отцовскую скорбь. На мемориале не просто провели реконструкцию, но и возродили память героев, которые, жертвуя своими жизнями, дали отпор врагу. В кличевских лесах силами солдат, тружеников тыла, партизан и подпольщиков ковалась наша общая Победа. События тех лет никогда не должны повториться, нельзя забывать о том фундаменте, который для нас заложили предыдущие поколения. Они подарили нам мирное небо, возможность быть счастливыми, расти и развиваться. В исторической памяти - наша сила. И мы должны быть едины, особенно сейчас, в это непростое для нашей страны время".

Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" единственный в республике объединил в себе объекты как монументального, так и популярно-демонстрационного характера. Это мемориал на месте уничтоженных и не возродившихся деревень Вязень и Селец, партизанское кладбище, где в 18 братских могилах похоронены более 500 бойцов, монолит в честь пребывания на территории Кличевской партизанской зоны Могилевского подпольного обкома партии. Здесь также расположился восстановленный партизанский лагерь, на базе которого проводятся реконструкции военно-исторических событий.

Восстановительные работы на объекте шли в несколько этапов. Сначала проведен текущий ремонт мемориала, посвященного сожженным деревням Вязень и Селец и их погибшим жителям. Работы в этой части комплекса закончили к 9 мая этого года. Здесь отремонтировали основания, на которых установлены памятные камни с названием деревень, заменили покрытия обрамления могилы мирных жителей, озеленили прилегающую территорию.

Параллельно с текущим ремонтом шла разработка проекта мемориала на партизанском кладбище - памятное место в Усакино не обновлялось с 1985 года, момента своего открытия. В этом году здесь отремонтировали стену памяти, заменили асфальтовое покрытие, тротуарную плитку, изготовили и установили звезду на пьедестале у Вечного огня, а также произвели ремонт его основания. Потребовало ремонта и основание под монолит в честь пребывания на территории Кличевской партизанской зоны Могилевского подпольного обкома партии. Вместе с этим провели ремонтные и восстановительные работы на объектах партизанского лагеря.

В годы войны Кличевская партизанская зона была самой крупной в Беларуси и насчитывала 18 тыс. бойцов. Район был центром партизанского движения Могилевской области. В усакинских лесах базировались все руководящие органы региона. За высокую оценку вклада кличевских партизан в дело великой Победы указом Президента Кличев награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кличев мемориальный комплекс
Новости рубрики Регионы
Сергеенко на открытии мемориала партизанской славы "Усакино": память о прошлом - это связь с настоящим
Фото из архива Движение на участке автодороги М1 в Борисовском районе сегодня временно ограничат
Фото из архива Библиотекари стараются найти ключик к каждому ребенку, чтобы он полюбил книгу - Чернявская
Фото из архива Около 200 лифтов заменят в Брестской области в этом году
Фото из архива Развитие инфраструктуры и внутреннего туризма - в Гродно обсудили вопросы туриндустрии
Фото из архива Сотрудники торговых объектов в Минске не использовали маски - прокуратура вынесла предписания
Главное
Белоруска Ирина Курочкина завоевала олимпийское серебро в женской борьбе
Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы
Создание первичек, реакция на санкции и содействие уборочной - Лукашенко встретился с главой ФПБ
Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой карты
Топ-новости
Лукашенко о руководстве Украины: в основе их политики лежит конфронтация
В Беларуси актуализировано законодательство по вопросам гражданства
Ажиотаж вокруг учения "Запад" стал уже своего рода традицией - Гулевич
ФОТОФАКТ: Родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака прилетели в Минск
Кочанова передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка ИК №4 в Гомеле
Ирина Жук заняла 8-е место в олимпийском финале по прыжкам с шестом
Кубраков проведет 11 августа прием граждан
Оценка действий правительства и доверие к оппозиции - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса
Глава ФПБ положительно оценивает процесс создания первичек в частном секторе - плюс 2,9 тыс. за год
РЕПОРТАЖ: Огни олимпийского Токио
Борец Магомедхабиб Кадимагомедов победил Франка Чамисо в полуфинале олимпийского турнира
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1143 пациента с COVID-19, выписаны 1196
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 6 августа из-за гроз
Генпрокуратура считает важным усовершенствовать законодательство о социально опасном положении детей
КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.