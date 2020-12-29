Менеджеров нового поколения начнут готовить в ПолесГУ

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете на кафедре маркетинга и международного менеджмента открыта подготовка по специальности "управление инновационными проектами промышленных предприятий", сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Новая специальность направлена на подготовку менеджеров нового поколения, способных решать практические проблемы по обеспечению инновационного развития предприятий. Первый набор студентов на базе среднего образования состоится в 2021 году. Планируется набрать одну группу на дневную форму обучения в количестве 23 человек. Выпускникам будет присвоена квалификация "проект-менеджер, экономист".

"Сейчас вузы Брестской области не ведут необходимую профессиональную подготовку специалистов по управлению инновационными проектами. Открытие новой специальности позволит решить проблему недостатка квалифицированного персонала в инновационной сфере. Мы считаем, что широкопрофильная подготовка обеспечит этим специалистам высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда", - отметила завкафедрой маркетинга и международного менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Елена Гречишкина.

Студенты будут изучать методы и осваивать инструменты организации и управления бизнес-процессами в сфере инновационной деятельности независимо от форм собственности и видов экономической деятельности предприятий. Также их обучат разработке и реализации инновационных программ и проектов.

В том, что подготовку управленцев нового поколения начинают именно в Пинске, не последнюю роль сыграли несколько факторов. С участием и по инициативе ПолесГУ созданы и успешно функционируют инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зеленой экономики и научно-технологический парк ООО "Технопарк "Полесье". Также будущие проект-менеджеры смогут проводить исследования и закреплять практические навыки в ряде научно-исследовательских структурных подразделений вуза. Здесь работают учебно-научно-производственное объединение "Центр развития стратегических инициатив" с лабораторией '"Бизнес-центр", международная научная лаборатория "Инженерная экология", научно-исследовательская лаборатория "Экоинженерия и информационные технологии", учебно-научная лаборатория "Инжиниринговый центр", отраслевая научно-исследовательская лаборатория финансового банковского инжиниринга, отраслевая лаборатория "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе".-0-