Меньше громких слов и больше дел - губернатор Гомельской области дал ориентиры молодежи

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна сконцентрировать усилия на конкретных делах - на этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на IX Пленуме обкома ОО "БРСМ", передает корреспондент БЕЛТА.

Оценивая достижения областной организации БРСМ за 2019 год, Геннадий Соловей отметил их результативность и широту направлений. Глава региона ориентировал обком продолжать добрые дела. "За каждой цифрой в отчетах должно быть по-настоящему полезное дело. Все начинания должны иметь логическое продолжение. Здесь важно придерживаться правила: "Меньше громких слов и больше конкретных дел". Если взялись высаживать аллеи - ухаживайте за каждым деревом, не дайте ему погибнуть. Если вступили в волонтерские отряды, оставайтесь волонтерами и помогайте людям постоянно", - подчеркнул он.

Отметил председатель Гомельского облисполкома и актуальность студотрядовского движения. "В нашем регионе развернуто много стройплощадок: возводятся и жилые кварталы, и социально значимые объекты. Здесь могут быть применены ваши молодые силы, ведь все это строится для вас и ваших детей. Подключайтесь. Уже есть положительный опыт совместной работы - детская больница в Гомеле, которая была объявлена республиканской стройкой", - подчеркнул он. В числе актуальных площадок для молодежной стройки - школа в микрорайоне №21 Гомеля, капитальный ремонт школы в Кормянском районе, комплексное благоустройство Мозыря.

Ответом на критику о недостатке инфраструктурных проектов по благоустройству населенных пунктов, по мнению губернатора, также могут стать предложения молодежи. "Проведите конкурс проектов. Это позволит из первых уст узнать, где бы местные жители хотели видеть, к примеру, зону для отдыха или досуга. Лучшие идеи постараемся воплотить", - сказал он.

Первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк также уверен: потенциал активной и предприимчивой молодежи из разных уголков страны в первую очередь должен быть раскрыт на малой родине. БРСМ должен стать для местной власти надежной опорой, как и исполнительная власть для него. "Мы работаем в тандеме и должны быть друг другу поддержкой. Из практики видно: если молодежи доверяют, она не подводит. Определенные инициативы могут содействовать социально-экономическому развитию хозяйств, предприятий или районов. Это может касаться самых разных направлений. Наша молодежь отлично зарекомендовала себя и на объектах, объявленных республиканской стройкой", - уточнил Дмитрий Воронюк. По его словам, лучшие традиции студотрядовского движения могут стать подспорьем при создании мемориала в память о сожженных деревнях в разрушенном войной населенном пункте Ола Светлогорского района. "Представители всех районов должны там побывать и внести свой вклад, помочь конкретными делами", - добавил он.

Также Дмитрий Воронюк подчеркнул, что молодежи стоит инициировать и проекты, объединяющие братские страны. В качестве одного из них он назвал Монумент Дружбы. Благоустройство монумента находилось на контроле главы государства. В этой точке сходятся границы Гомельской, Черниговской и Брянской областей. Много лет место было центром притяжения молодежи трех стран. В народе монумент называли "Три сестры" - в честь Беларуси, России и Украины. Как считает Дмитрий Воронюк, с Монументом Дружбы может быть связана новая глава в развитии молодежного движения трех стран.

Обращаясь к молодым людям, Геннадий Соловей отметил: именно они закладывают будущее страны. "Помните свои корни, уважайте традиции и историю страны, сохраняйте лучшие достижения мирной и независимой Беларуси", - заключил он, подчеркивая значимость и ответственность предстоящих в 2020 году событий: политической кампании и 75-летия Великой Победы.-0-

Предложенную гомельской молодежью деловую игру подхватили во всех регионах страны "Продумывая и создавая интересные проекты, молодые люди развиваются. Есть немало примеров, когда юношеский стартап, начинавшийся с $10, перерастал в прибыльные проекты с миллионной прибылью", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.