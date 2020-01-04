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04 января 2020, 13:35

Меньше коммерческих домов, больше для очередников - Сивак наметил акценты в жилищном строительстве

Фото из архива
Фото из архива
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Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилищном строительстве Минска происходит смещение в сторону строительства жилья для нуждающихся, прежде всего - для многодетных, а чисто коммерческая застройка сокращается. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это будет напряженный год, но мы войдем в ритм, чтобы многодетные семьи в течение года с даты постановки на учет могли уже строиться. И дальше будем развивать такой подход, чтобы и граждане, состоящие на учете улучшения жилищных условий в районах Минска, имели возможность рассматривать предложения о строительстве как в столице, так и в городах-спутниках, - сказал Анатолий Сивак. - В последние годы в большем объеме строилось коммерческое жилье, мы отдавали площадки инвесторам. Но такое жилье не распределялось для нуждающихся, не работали механизмы субсидирования, поддержки. Теперь долю коммерческого жилья в общем объеме будем уменьшать. Я имею в виду чисто коммерческое жилье, которое ориентировано в основном на приезжих".

Мэр подчеркнул, что доля вложений городского бюджета в инфраструктуру городов-спутников будет тем больше, чем больше минчан захотят построиться в Смолевичах, Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе и Руденске. Ведь на тех же условиях в возводимых микрорайонах этих городов могут получать заветные квадраты и нуждающиеся из региона.

В самой столице также будет наращиваться объем строительства жилья для очередников в новых микрорайонах и точечно. Председатель Мингорисполкома привел в пример жилую многоусадебную застройку в микрорайоне Сокол: там уже есть улицы, проложены сети, можно строить жилье - одноквартирные и блокированные дома. "То же самое в Зацени. Там часть домов уже закончена, часть - завершается. Интенсивно пошла застройка Лошицы и других площадок", - добавил Анатолий Сивак.

При этом он обратил внимание на то, что нарастает объем старого жилья. Все острее встает вопрос, до каких пор можно капитально ремонтировать дома с 30-летней историей и старше. Сейчас рассматриваются возможные концепции того, как на месте сложившейся, но устаревшей застройки возводить новую.-0-

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