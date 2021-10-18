Мероприятия по предупреждению детского травматизма на дороге проходят в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 октября на территории Минска проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Партизанского РУВД Минска.

На протяжении всей акции сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи учреждений образования перед началом учебного процесса. Данная мера направлена на профилактику нарушений ПДД, а также оказание помощи гражданам в случае необходимости.

Среди школьников будет проводиться профилактическая работа. Сотрудники Госавтоинспекции расскажут ребятам о правилах безопасного участия в дорожном движении на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения. Также напомнят правила перехода проезжей части как на двухколесных транспортных средствах, так и пешком.

Помимо этого, в трудовых коллективах организаций будут проведены встречи, во время которых инспекторы ГАИ разъяснят водителям правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми.-0-