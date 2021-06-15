Месячник безопасного труда начался в сельхозорганизациях Гродненской области

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В организациях Гродненской области с 15 июня по 15 июля проходит месячник безопасного труда и профилактики производственного травматизма. Об этом БЕЛТА сообщили в областном объединении профсоюзов.

Технические инспекторы труда, председатели районных объединений профсоюзов и райкомов профсоюза работников агропромышленного комплекса, профсоюзные и общественные инспекторы по охране труда посетят все сельскохозяйственные организации региона. Месячник проводится для профилактики инцидентов, создания безопасных условий труда на время массовой уборки урожая.

"В случае выявления нарушений требований по охране труда руководители получат рекомендации с конкретными сроками по их устранению. Наша задача не просто выявить проблему, но и проконтролировать исправление допущенных недочетов", - подчеркнул председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

По его словам, особое внимание профсоюзы уделят вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, организации горячего питания во время уборочной кампании, созданию необходимых санитарно-бытовых условий для механизаторов и водителей.

Несчастный случай лучше упредить, чем сталкиваться с его последствиями, подчеркнули в профсоюзе. К сожалению, факты производственного травматизма в регионе фиксируются: с начала года на предприятиях Гродненской области 3 человека погибли и 29 получили тяжелые производственные травмы.-0-