Месячник наведения порядка стартует в Минске 19 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный осенний месячник по наведению порядка стартует в Минске 19 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском горисполкоме.

Во время субботников благоустроят городские территории, которые прилегают к железнодорожным путям, МКАД, в поймах водных объектов, приведут в порядок велодорожки, парки и скверы, места отдыха.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поблагодарил минчанам за активное участие в озеленении города в прошлом году. "Общими усилиями нам удалось высадить рекордное количество деревьев и кустарников. Приглашаем горожан принять участие в субботниках, в озеленении своих дворов и других городских территорий", - сказал он.

Проект "Зеленый двор вместе!" возобновит свою работу этой осенью. С его помощью минчане смогут озеленить свои придомовые территории, а коммунальные службы посодействуют в организации акций по посадке деревьев и кустарников.-0-