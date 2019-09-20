Месячник по благоустройству стартовал в Витебске

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Осенний месячник по благоустройству города стартовал в Витебске и продлится по 15 ноября, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Мероприятие проводится с целью наведения порядка на земле и благоустройства территории к осенне-зимнему периоду 2019/2020. На протяжении месяца руководителям районов города, организаций всех форм собственности, учебных заведений, командирам войсковых частей и подразделений предстоит привести в надлежащее санитарное состояние собственные территории, а также территории, закрепленные решениями администраций районов города. Особое внимание будет уделено уборке дворов, удалению свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной жилой застройки, ремонту остановочных пунктов общественного транспорта.

К участию в благоустройстве города приглашаются и жители областного центра, добавили в горисполкоме.-0-