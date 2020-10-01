Месячник по сбору вторичных материальных ресурсов стартует в Брестской области

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Месячник по сбору (заготовке) всех видов вторичных материальных ресурсов пройдет с 1 по 31 октября во всех районах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель гендиректора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

Акция проводится по решению облисполкома в рамках государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы с привлечением всех субъектов хозяйствования. В течение октября территориальные операторы по приемке вторичных материальных ресурсов активизируют сбор вторсырья на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и в частном секторе, гаражных кооперативах и садоводческих товариществах.

"Это мероприятие мы проводим ежегодно, обычно в осенний период. Как правило, объемы сбора вторсырья за время акции достигают месячных максимумов", - отметил Андрей Гашев.

По его словам, акция предполагает активизацию работы по извлечению вторсырья на объектах захоронения, работу выездных приемных пунктов, более активную работу с юридическими лицами. Попутно уполномоченные организации будут проводить информационно-разъяснительную работу с населением о необходимости раздельного сбора отходов.

По заданию правительства в этом году в Брестской области необходимо собрать 109,4 тыс. т вторсырья - бумаги, стекла, полимерных отходов, шин, бытовой техники, отработанных масел. За январь-август заготовлено 67,2 тыс. т отходов, или 61,5%. Традиционно наибольший удельный вес в объеме заготовки приходится на картон и бумагу.-0-