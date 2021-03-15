Местные власти должны действовать увереннее в интересах людей - Рыженков

15 марта, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Местные власти должны действовать увереннее, отстаивая интересы людей. Такое мнение выразил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня во время личного приема граждан в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не всегда местные власти находят в себе смелость просить вышестоящие органы госуправления о том, что выходит за их компетенцию. На самом деле, на мой взгляд, надо действовать увереннее в этом плане, ведь вы же защищаете интересы своих граждан, которые здесь проживают. Задача местных властей - постараться найти возможный вариант решения проблемы, даже если надо будет обращаться на самый верх. Отношение к власти в стране в целом идет от того, как решаются в первую очередь жизненные вопросы людей на местах", - отметил Максим Рыженков.

Так он отреагировал на проблему, с которой к нему обратилась многодетная мать из агрогородка Именин Кобринского района. Семье выделили земельный участок площадью около 18 кв.м для строительства и обслуживания жилого дома. При возведении хозпостройки нерадивые строители вышли за границы участка на 2 кв.м на земли общего пользования. Обращения в землеустроительную службу, сельсовет, райисполком результата не принесли - везде ссылаются на инструкцию, которая была нарушена при строительстве.

"Это же наш человек, шесть детей, многодетная семья. Президент везде говорит о том, что демография - одно из важных направлений политики безопасности государства. Мы призываем женщин не бояться рожать детей, говоря о том, что все вопросы будут решены, а сами не можем закрыть вопрос с двумя квадратными метрами. Вопрос этот решаем, но только, конечно, кто-то должен взять на себя ответственность", - сказал первый замглавы Администрации. Он выразил уверенность, что проблема многодетной семьи будет решена в ближайшее время.

Личный прием в Кобринском райисполкоме длился более двух часов. За это время Максим Рыженков рассмотрел более десятка вопросов - о строительстве водопровода и дороги в двух пригородных деревнях, выделении земельного участка для организации монастырского кладбища. Выслушал претензии на качество ремонта жилого дома и оказания медицинских услуг, вникнул в суть земельной тяжбы между соседями. Причем со своими проблемами обращались не только жители Кобринского района, но и Пинска, Бреста и даже Минска.

"Нашли ответы практически на все вопросы, за исключением тех, которые лежат в плоскости судебных решений. Некоторые вопросы будут взяты на контроль в Администрации. Думаю, совместными усилиями мы их в ближайшее время закроем", - резюмировал Максим Рыженков.-0-