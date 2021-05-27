Местный сбор за пересечение границы в Гродненской области начнут взимать с 1 июня

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Местный сбор за пересечение границы транспортными средствами в Гродненской области начнут взимать с 1 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном Совете депутатов.

Решение №305 "О местном сборе" облсовет депутатов принял 30 марта. Размер сбора составил 1 базовую величину (1БВ - Br29). Уплачивать сбор при пересечении границы в пунктах пропуска будут водители автомобилей, допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. Подчеркивается, что размер сбора от количества пассажиров зависеть не будет.

Решение вступает в силу с 1 июня 2021 года.

"Уплата сбора осуществляется в белорусских рублях до пересечения или при пересечении Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска. Средства от уплаты сбора поступают в доходы областного бюджета. Направлены они будут на ликвидацию последствий, связанных с распространением пандемии COVID-19", - пояснили в облсовете депутатов.

Водитель транспортного средства, выезжающего из Республики Беларусь в пункте пропуска, должен представить документ, подтверждающий уплату сбора. От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют, например, на похороны либо с похорон членов семьи и близких родственников. Также от уплаты сбора освободят инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, а также их сопровождающих. Не надо платить сбор участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тем, кто едет на лечение в санаторно-курортные учреждения или для получения медицинской помощи. Полный перечень категорий плательщиков, освобожденных от уплаты сбора, размещен на сайте Гродненского облисполкома.

Оплатить сбор можно как заранее, так и по QR-коду со ссылкой на ЕРИП, которые будут размещены во всех пунктах пропуска Гродненской области. Реквизиты на уплату сбора можно найти по ссылке http://test0227.belta.by/ru/sbor-ru/.-0-