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21 июня 2021, 08:50

Международная акция "Сад памяти" финиширует сегодня в Бресте

Фото организаторов
Фото организаторов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, финиширует сегодня в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"Весьма символично, что в такой важный день финальные мероприятия патриотического проекта состоятся в Беларуси, в героическом Бресте, где на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой" молодежь Союзного государства и почетные гости заложат аллею из 50 саженцев елей и сосны, - рассказала Олеся Сазанкова. - Главная задача патриотического проекта заключалась в высадке 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне и увековечивание таким способом памяти погибших в 1941-1945 годах советских воинов, партизан и тружеников тыла. Благодаря всенародной поддержке высажен 31 млн деревьев. Безусловно, они вырастут и через годы будут напоминать всем нам о благодарной человеческой памяти, которая крепче гранита".

Почетными гостями финала акции "Сад памяти" станут правнучка дважды Героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, ветеран Великой Отечественной войны уроженец Беларуси Абрам Миркин, председатель Брестской областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма и ветеран вооруженных сил, сын участника обороны Брестской крепости политрука Ильи Семочкина, захваченного в плен и расстрелянного фашистами 24 июня 1941 года, Владимир Семочкин, популярная белорусская и российская певица Наталья Подольская и другие.

К слову, в своем официальном аккаунте в Instagram певица подчеркнула важность сохранения и передачи исторической памяти. "С рождением второго ребенка я впервые стала задумываться о силе рода, как мы все взаимосвязаны и как перекликаются наши судьбы. И чем больше мы знаем про своих предков, тем тверже мы стоим на этой земле. Поэтому так важно сохранять и передавать память о предках из поколения в поколение, давая тем самым опору нашим детям. В прошлом году мы с Темой присоединились к акции #СадПамяти. Тогда мой старший сын нарисовал рисунок, посвятив его своему прадедушке, который пропал без вести после контузии на фронте и лишь спустя годы по счастливой случайности его нашли родственники в одном из колхозов. В этом году в рамках акции мы с Темой и Ваней высадили сирень как символ Победы и как живой памятник нашим родственникам, прошедшим войну", - написала Наталья Подольская.

Финальные мероприятия международной патриотической акции "Сад памяти" пройдут в первый день Недели молодежи в Беларуси. Программой запланированы открытый диалог "Мы помним, мы гордимся", церемония подписания соглашения между БРСМ и движением "Волонтеры Победы", создание уникальной инсталляции "Холмские ворота Брестской крепости" во время международного патриотического проекта "Огненные картины войны".

Во время закладки аллеи имена Героев Советского Союза Петра Гаврилова, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова - защитников Брестской крепости - будут присвоены строительным студенческим отрядам "Факел" и "Индустриализация", а также производственному "Инкофудовцы".

Международная акция "Сад памяти" - проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект, инициированный российской молодежью, охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Алжир, Кубу, ЮАР и многие другие. Предложение "Волонтеров Победы" о проведении финальных мероприятий международного проекта в Бресте поддержали президенты Беларуси и России во время участия в акции "Сад памяти" в июне 2020 года после окончания церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.-0-

Фото организаторов

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