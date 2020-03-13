Международная конференция, посвященная Александру Дембовецкому, пройдет в Могилеве

13 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Александра Дембовецкого, пройдет сегодня в Могилевском областном краеведческом музее имени Е.Р.Романова. В ней примут участие более 50 ученых из Беларуси, России и Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

Участники конференции обсудят жизненный и творческий путь Александра Дембовецкого, который с 1872 до 1893 год занимал пост губернатора Могилева. При нем были построены здания, создавшие современный архитектурный облик города, открыты театр, реальное училище, фельдшерские школы и сельские больницы. Александр Дембовецкий был историком по образованию. Его работы по изучению, анализу и обобщению сведений о Поднепровье легли в основу издания "Опыт описания Могилевской губернии". В этом году отмечается 180 лет со дня рождения государственного деятеля.

Во время конференции ученые проанализируют проблемы эволюции материальной и духовной культуры белорусского Поднепровья, рассмотрят вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений. Уделят внимание теоретико-методологическим проблемам современной белорусской этнологии и смежных с ней дисциплин, определят перспективы региональных и локальных исследований в сфере этнической культуры.

Гости и участники мероприятия познакомятся с историей Могилева и его достопримечательностями, посетят Могилевский областной краеведческий музей и его филиал - отдел этнографии.

Организаторами конференции выступили Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени К.Крапивы, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси совместно с управлением культуры Могилевского областного исполнительного комитета и Могилевским областным краеведческим музеем имени Е.Р.Романова.-0-