Международная выставка дизайнерских работ откроется в ВГУ

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале художественно-графического факультета Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова 22 апреля подведут итоги и откроют выставку работ победителей международной выставки-конкурса "Дни дизайна - 2021", сообщили корреспонденту БЕЛТА в медиацентре ВГУ.

В этом году выставка приобрела международный статус с участием в конкурсе учреждений образования Беларуси, России, Латвии и Молдовы. Мероприятие объединило на одной площадке творческие проекты преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся почти 20 университетов и колледжей.

"Компетентное жюри, в состав которого вошли практикующие профессиональные дизайнеры из Беларуси (Брест, Витебск), России (Москва), США (Нью-Йорк), оценивали работы по таким направлениям, как дизайн фирменного стиля, дизайн среды и графический дизайн. В рамках этих направлений были выделены следующие номинации: айдентика, анимация логотипа, дизайн интерьера, дизайн экстерьера, открытка, персонаж, арт-объект, макет и прототип", - рассказали в ВГУ.

На конкурс было подано 240 заявок. Не все они прошли предварительный отбор и стали участниками, но большинство работ соответствовало заявленными требованиям. Именно среди них и развернулась напряженная борьба за первые места. Жюри выделило по три самых интересных работы в каждой номинации. При подведении итогов конкурса организаторами также дополнительно были выделены два специальных диплома для работ, не взявших призовые места, но отличающихся интересным подходом и оригинальным решением.-0-