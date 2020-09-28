28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные автобусы "Минсктранса" с 25 октября перейдут на зимнее расписание. Такая информация размещена на сайте предприятия.

Расписание меняется в связи с переходом стран Европы на зимнее время. Эти изменения будут действовать с 25 октября этого года по 27 марта 2021 года.

Автобусы по маршруту Минск-Варшава через Барановичи и Брест (без заезда в Тересполь) будут выезжать из Минска от автовокзала "Центральный" ежедневно в 00.10 (вместо 00.30) и в 13.30. Они будут прибывать на автовокзал в Барановичи в 02.15 и в 15.30, а отправляться в рейс в 02.20 и в 15.35. На автовокзал Варшавы автобусы будут прибывать в 08.50 (вместо 09.50) и в 22.30 (вместо 23.30) соответственно. Ежедневные автобусы из Варшавы, выезжающие в 23.00 и 16.30, будут прибывать в Минск в 11.30 (вместо 10.30) и 05.35 (вместо 04.35).

Автобусы по маршруту Минск-Варшава, которые следуют без заезда в аэропорт Модлин, будут выезжать из белорусской столицы от автовокзала "Центральный" ежедневно в 08.00, а прибывать на автовокзал "Заходний" в Варшаве в 16.05 (вместо 17.05). Ежедневный автобус из Варшавы с отправлением в 12.00 будет приезжать в Минск в 00.55 (вместо 23.55). Еще один рейс из столицы Польши без заезда в аэропорт Модлин ежедневно будет отправляться в 19.30. Этот автобус будет прибывать в Белосток в 22.50, а в Минск - в 08.30 (вместо 07.30).

Автобусы по маршруту Минск-Варшава через Барановичи и Брест с ежедневным отправлением из Минска в 19.00 будут в Барановичах в 21.15, в Бресте - в 00.15, а в Варшаве - в 04.00 (вместо 05.00).

Что касается маршрута Минск-Рига, то автобусы будут ежедневно выезжать из Минска от автовокзала "Центральный" в 22.00, прибывать в Вильнюс в 01.20 вместо 02.20, в Ригу - в 06.00 вместо 07.00. Из Риги ежедневные рейсы планируются в 22.00, автобусы будут прибывать в Минск в 08.00 вместо 07.00.

Изменения коснутся и расписание рейсов по маршруту Минск-Киев. Из Минска автобусы будут отправляться в 19.00 по четвергам, пятницам, субботам, и воскресеньям и в 22.30 - по понедельникам, вторникам, средам. Прибытие в Киев в 05.20 (вместо 06.20) по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 07.30 (вместо 08.30) - по вторникам, средам, четвергам соответственно.

Из Киева рейсы будут выполняться в 19.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 21.30 - по вторникам, средам, четвергам. Они будут прибывать в Минск в 07.25 (вместо 06.25) по субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам и в 08.30 (вместо 07.30) - по средам, четвергам, пятницам.-0-