22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий Международный форум женщин-лидеров пройдет в Гродно 27 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Целью форума является содействие гендерному равенству, женскому лидерству и участию женщин в общественно-политической жизни на местном уровне путем укрепления потенциала и налаживания контактов между женщинами.

Мероприятие пройдет в ходе реализации компонента "Содействие женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни", предусмотренного соглашением между правительством Беларуси и Европейским союзом о финансировании Инструмента технического сотрудничества (постановление Совета Министров от 9 сентября 2017 года № 680).

Будучи третьим мероприятием такого рода, проведенным в Беларуси (первый Международный форум женщин-лидеров состоялся в июне 2016 года, второй - в октябре 2018-го), форум соберет до 90 участников. Это будут представители государственных органов и международных организаций, бизнеса, общественных объединений, парламентарии, эксперты в сфере гендерного равенства.

Запланированы параллельные тематические сессии. Первая тема, освещаемая БДИПЧ и Советом Европы, - поощрение политического участия женщин на местном уровне. На сессии будут обсуждаться препятствия, с которыми сталкиваются женщины в политике, будет представлен опыт Беларуси и зарубежья, а также примеры передовой практики, поддерживающей участие женщин в политике на местном уровне.

Второй темой, освещаемой ЮНФПА в Беларуси, станет "Баланс между работой и личной жизнью: миф или реальность?". На сессии будет представлен национальный и международный опыт поощрения гендерно- и семейно-ориентированных рабочих мест и материнства как корпоративной ценности для работодателей. Развитие семейно-ориентированной инфраструктуры и социальной среды как движущая сила для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в общественной и семейной сферах.

Гродненский государственный университет раскроет тему "Роль университетов в укреплении лидерства женщин на местном уровне". Планируется обсуждение различных возможностей, предоставляемых университетами в подготовке женщин-лидеров, выступления представителей общественных объединений, руководителей структурных подразделений, студентов. Каждой тематической секцией будет подготовлен ряд рекомендаций, которые будут представлены в ходе пленарного заседания на заключительной сессии.-0-