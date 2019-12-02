Международный торговый городок появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный торговый городок Шелкового пути площадью 62 га появится в особой экономической зоне "Бремино-Орша". Это предусмотрено соглашением, которое подписало руководство компаний "Бремино групп" и Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development Co. Ltd (Китай), сообщили БЕЛТА в "Бремино групп".

Торговый городок будет представлять собой масштабный торгово-выставочный комплекс. Там будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля товарами народного потребления, доставка товаров и складирование, операции по торговле с электронных площадок, а также выставки продукции из различных азиатских стран. Проект реализуется в рамках инициативы "Пояс и путь".

Сумма инвестиций в проект - более Br128 млн.

Особая экономическая зона "Бремино-Орша" начала работу в июне 2019 года в поселке Болбасово. Для резидентов ОЭЗ действуют льготы и налоговые преимущества: 0% налога на прибыль на 9 лет, 0% налога на недвижимость на 20 лет, 0% налога на дивиденды до 1 января 2033 года, 5% на роялти до 1 января 2028 года и другие.-0-