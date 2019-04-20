Межрегиональный турнир по ушу проходит в Гомеле

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый межрегиональный турнир по ушу на кубок института Конфуция при Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины пройдет сегодня в ГГУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В соревновании примут участие представители семи клубов Белорусской федерации ушу из разных регионов страны. Большинство спортсменов изучают китайский язык и культуру на базе институтов Конфуция в Беларуси.

Командам предстоят состязания в четырех видах выступлений: командных показательных под традиционную китайскую музыку, парных театрализованных поединках, парных синхронных комплексах и комплексах традиционного ушу. В последнем виде программы участники продемонстрируют мастерство владения разными стилями боевого искусства с использованием оружия: алебард, кинжалов, девятизвеньевых цепей, палок и мечей.

В групповых командных выступлениях будет оцениваться синхронность передвижений, перестроений, использование всей площадки и базовых элементов ушу. В парных выступлениях судейская коллегия также обратит внимание на харизму и силу духа юных спортсменов, соответствие стоек ушу. Победителей соревнований наградят кубками, медалями и сертификатами.

"Турнир по ушу на кубок института Конфуция в командных выступлениях пройдет впервые в Беларуси. Среди его задач - показать многообразие стилей и направлений боевого искусства, красоту и гармонию исполнения движений. Планируется, что турнир станет традиционным", - отметили в вузе.

Организатором состязания выступает институт Конфуция при Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины при содействии Гомельской областной федерации ушу.-0-