"Михайловна, поехали!" Одно утро водителя школьного автобуса, который наматывает за день по 130 км

Сегодня даже в самую отдаленную деревню приедет школьный автобус, чтобы отвезти детей на уроки, а после - доставить домой. Корреспонденты "7 дней" отправились по одному из таких маршрутов в Узденском районе.

Ответственности на все 130 километров

На часах 7:15 утра. С водителем Еленой Коробейко встречаемся в Узде возле средней школы №2. Именно там "ночует" автобус Семёновичской базовой школы.

От Узды до деревни Подсадские - самой дальней точки его маршрута - чуть больше 13 километров. Так что пока едем, есть время на разговоры. Узнаем, что рабочий день у водителя начинается рано: нужно пройти медицинское освидетельствование, проверить технику, заправиться. И только потом автобус выходит на маршрут.

В день у Елены Михайловны четыре рейса, в среднем школьный автобус наматывает более 130 километров.

- За рулем уже больше семи лет. Маршрут мне нравится: пока от деревни до деревни проедешь, природой налюбуешься. А если повезет, так и лесных жителей встретишь, - улыбается водитель. - Конечно, ответственность большая, ведь в салоне дети. Потому и сама всегда начеку, и автобус должен быть исправен. Кстати, за техническую часть отвечает сын-механик. Такой вот у нас семейный подряд.

Маршрут, говорит водитель, не самый длинный: Узда - Подсадские - Островок - Семёновичи. В агрогородке школьники выходят, и салон заполняют малыши, которых нужно отвезти в детский сад в Кухтичи. Там маленький желтый автобус уже ждут другие ученики Семёновичской базовой школы.

- На подвозе 65 детей, в том числе 16 дошколят. Весело с ними - не то слово. Да сейчас сами все увидите, - говорит Елена Коробейко, лихо заворачивая в деревню.

Михайловна, поехали!

И правда, на площадке у магазина, откуда обычно автобус забирает школьников, нас уже ждет с десяток детей.

- В автобус заходим только с хорошим настроением, - шутливо приглашает детей в салон водитель Елена, а они в ответ приветливо улыбаются.

Судя по настроению ребят, день их ожидает насыщенный. Все как один уверяют: учиться очень нравится.

- Я пока не решила, кем буду, когда вырасту, но школу очень люблю. Может, учителем и стану, - делится планами семиклассница Карина.

Ее и младшего брата к автобусу в это утро сопровождает папа Максим. Прощаясь с детьми, дает им главный родительский наказ: не шалить!

- Пока в отпуске, вот и провожаю на остановку свою детвору. Школьный автобус, конечно, наше спасение. Не нужно думать, как доставить ребенка на уроки. Вот сейчас, например, у меня машина в ремонте, а у кого-то ее и вовсе нет, - говорит он. - Расстояние в семь километров для взрослого не такое и большое, можно на велосипеде доехать, но для детей это все же многовато. Хотя, помню, бабушка рассказывала, как в школу ходила пешком и в снег, и в дождь. Так что сейчас нашим детям повезло: едут в тепле и с комфортом.

Пять минут - ребята уже расселись по местам. В поездке школьников обязательно сопровождает кто-то из учителей.

- Не забываем пристегнуть ремни безопасности, - напоминает учитель начальных классов ГУО "Семёновичская базовая школа" Светлана Сивец. - Все готовы? Михайловна, можем трогаться, поехали!

По пути юных пассажиров еще прибавилось: одни ребята ждали нас на автобусной остановке, а кто-то прямо у дома.

- Чем не такси? Только у нас подвоз бесплатный, - улыбается Елена Коробейко. Кстати, в этом году она стала лучшим водителем школьного автобуса Минской области.

И в школу, и на экскурсию

На часах 8:20. Малыши уже в садике, школьники вот-вот сядут за парты. Конечная остановка раннего маршрута - Семёновичская школа. На входе нас встречает ее директор Ирина Калоша.

- Сейчас у нас обучается 74 школьника. Утром на уроки, затем обратно домой организовываем бесплатный подвоз детей из шести населенных пунктов. Больше всего, 26 человек, приезжают из Кухтичей. В деревне Подсадские живет 15 наших ребят, - рассказывает Ирина Ивановна. - Школа базовая, дети здесь учатся только до 9 класса. В этом году девятиклассников у нас 15, в прошлом было 11. Впервые 1 сентября за парты сели 8 учеников, в 2020 году было 10 первоклашек. Так что с уверенностью могу сказать: у нашей школы есть будущее!

Школьный автобус здесь используют не только для подвоза учеников, но и для экскурсионных занятий. По словам директора, за последние годы ребята посетили все памятные места Узденщины и не раз выезжали за пределы родного района.

Пока беседуем с директором, Елена Коробейко спешит к автобусу. Впереди следующий маршрут: Семёновичи - Большая и Малая Уса - Литвяны. Сюда же автобус вернется к четырем часам, чтобы развезти школьников и малышей из детского сада по их деревням.

Марина ВАЛАХ,

фото Рамиль НАСИБУЛИН,

газета "7 Дней".-0-