Милиция при отработке стройобъектов и увеселительных заведений обнаружила 5 иностранцев-нелегалов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов по гражданству и миграции выявили и привлекли к административной ответственности пять иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без специального разрешения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители провели очередную профилактическую отработку строительных объектов и увеселительных заведений, расположенных на территории столицы. Особое внимание было уделено заведениям, расположенным на улицах Зыбицкой и Октябрьской.

Мероприятия организованы для контроля соблюдения требований миграционного законодательства.-0-