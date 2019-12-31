Минчан и гостей столицы приглашают на утреннюю первоянварскую пробежку

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники команды "Крылья Ангелов" в пятый раз соберутся на утреннюю первоянварскую 10-километровую пробежку. Старт будет дан 1 января в 9.00 у минского Дворца спорта, сообщили БЕЛТА организаторы.

Пробежка не носит соревновательного характера, а проводится только ради хорошего настроения. Для участия в ней нужно заполнить электронную форму в интернете. На забег уже зарегистрировались 100 участников в возрасте от 18 до 53 лет.

Бежать предстоит по тротуарам, соблюдая ПДД. Маршрут будет следующим: от Дворца спорта на пр.Независимости - до вокзала - по ул.К.Маркса до ул.Ленина, а по ней до ГУМа - до цирка, а потом до пл.Победы - через наземный переход между пл.Победы и пл.Я.Коласа на другую сторону пр.Независимости - до цирка - до Оперного театра - на ул.Сторожевскую, а там по набережной до мостика через Свислочь - обратно к Дворцу спорта.

Организаторы обеспечат место для переодевания и хранения одежды, музыкальную разминку, красочный старт, сопровождение, фотографирование по ходу движения и чай с печеньками на финише. Желающие могут внести благотворительной взнос. Некоторые участники получат в награду памятную медаль финишера.-0-