Минчан просят сообщать в 115.бел, если доски объявлений в подъездах отсутствуют или не обновляются

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска поручил проанализировать состояние досок объявлений в жилищном фонде, передает корреспондент БЕЛТА.

Доски объявлений должны быть в каждом подъезде и обновляться актуальной и важной информацией. "Прошу жителей города через службу 115.бел сообщать, если где-то эта работа не ведется, доски отсутствуют либо не пополняются новой информацией", - обратился к минчанам Александр Дорохович.

Директорам предприятий ЖКХ он поручил провести инвентаризацию по своим зонам ответственности, проверить доски объявлений. Конечно, в товариществах собственников этим занимается правление жильцов. Но само наличие таких уголков информирования должно закладываться еще в проекте строительства, убежден зампредседателя горисполкома, и здесь можно проводить работу.-0-