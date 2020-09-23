23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанам предлагают посадить деревья в своих дворах, сообщил сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь в пресс-центре БЕЛТА.

"В Минске проходит акция "Зеленый двор вместе". Приглашаю всех жителей города благоустроить свои дворы и принять участие в акции. На сайте Мингорисполкома, администраций районов есть специальная вкладка об акции, для участия предварительно нужно оставить заявку", - рассказал Владимир Лебедь.

В заявке нужно указать день, место и какое дерево или куст хотелось бы посадить своими руками. "С заявителем свяжутся и даже предложат материал для посадки", - пояснил представитель Мингорисполкома.

Для участия в акции в нынешнем году уже записались более 700 человек. По словам Владимира Лебедя, эта цифра растет с каждым днем.

В целом с начала текущего года в Минске высадили более 30 тыс. деревьев и 105 тыс. кустарников, создано свыше 700 композиций, благоустроено более 500 территорий на предприятиях. С 19 сентября в столице проходит месячник по наведению порядка на земле, соответствующие мероприятия пройдут во всех районах города. Только на МКАД планируется высадить 57 тыс. декоративных кустарников.-0-

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