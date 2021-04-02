Минчане в 2020 году собрали больше всего вторресурсов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году больше всего вторичных материальных ресурсов (ВМР) собрали жители белорусской столицы, сообщили БЕЛТА в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

По данным оператора ВМР, минчане в 2020 году собрали 205,8 тыс. т вторресурсов, в том числе 134,69 тыс. т отходов бумаги и картона, 30,50 тыс. т отходов стекла, 16,63 тыс. т полимерных отходов, 8,35 тыс. т изношенных шин, 6,81 тыс. т отработанного масла и 8,82 тыс. т электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства.

На 2-м месте по сбору вторичных материальных ресурсов расположилась Гомельская область, ее жители за прошлый год собрали 119,21 тыс. т различных отходов, на 3-м месте - Брестская область (101,93 тыс. т ВМР). Далее следуют Могилевская область, жители которой собрали 96,58 тыс. т отходов, Минская (92,64 тыс. т), Гродненская (88,54 тыс. т) и Витебская (85,19 тыс. т) области.

Всего за 2020 год собрано 789,99 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе отходов бумаги и картона - 394,6 тыс. т, отходов стекла - 188,92 тыс. т, отходов пластика - 97,58 тыс. т, изношенных шин - 57,42 тыс. т, отработанных автомобильных масел - 22,24 тыс. т, отходов электронного и электрического оборудования (старой бытовой техники) - 29,13 тыс. т. Больше всего за прошлый год возрос сбор вторичных ресурсов в Витебской области (на 10,3%).-0-