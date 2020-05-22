Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Минскому горисполкому на 16-й внеочередной сессии совета депутатов столицы делегировано право принимать решения по реализации норм указа №143 "О поддержке экономики". Такую информацию разместила пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Субъектам хозяйствования, претендующим на получение преференций в рамках документа, необходимо обращаться непосредственно в Мингорисполком", - пояснили в пресс-службе.

Будет создана рабочая группа, которую возглавит заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. В состав группы войдут депутаты Мингорсовета, представители соответствующих структурных подразделений горисполкома: главного финансового управления, инспекции по налогам и сборам, комитетов экономики и государственного имущества.

На первом заседании определят виды экономической деятельности, которые особенно нуждаются в поддержке, а также алгоритм рассмотрения поступающих обращений.-0-