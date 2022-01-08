Мингорисполком намерен максимально оперативно восстановить движение в районе обрушения моста

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас нами изучаются причины произошедшего. Мы работаем над тем, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

"Привлечены специализированные бригады, которые обеспечивают разборку поврежденных конструкций. Мы будем и дальше заниматься приведением путепровода в надлежащее состояние, чтобы максимально оперативно восстановить движение на данном участке. Мы уже разработали схему организации дорожного движения, которая минимизирует последствия. Она будет оперативно доведена до жителей Минска и гостей столицы, чтобы каждый мог прогнозировать свой маршрут и сократить потери личного времени", - сказал он.-0-