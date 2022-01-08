Дорохович: работы на путепроводе через ул.Немига будут вестись круглосуточно

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы на путепроводе через ул.Немига будут вестись круглосуточно. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает БЕЛТА.

Обрушение пешеходной части моста на пересечении пр.Победителей и ул.М.Богдановича (станция метро "Немига") - серьезное происшествие и испытание для городской инфраструктуры.

По словам Александра Дороховича, предварительная версия обрушения пешеходной части моста через ул.Немига в Минске - усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур.

"Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. Выясняется, кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации", - сказал он.

Работы на путепроводе через ул.Немига будут вестись круглосуточно. "Наша задача - в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю - разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно", - добавил Александр Дорохович.

Путепровод над ул.Немига в начале пр.Победителей - одно из более 100 мостовых сооружений, обслуживаемых УП "Горавтомост". Объект построен в 1962 году. В 2017 году на мостовом сооружении выполняли косметический ремонт. Там меняли покрытие тротуаров и ограждающие конструкции, а также гранитную облицовку тумб.-0-