Мингорисполком призывает субъекты хозяйствования убирать снег на территориях

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком призывает субъекты хозяйствования уделить внимание уборке территорий от снега, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Результаты ежедневного мониторинга очистки города от снега показывают, что многие субъекты хозяйствования недобросовестно относятся к уборке территорий в зонах их ответственности, отметили в пресс-службе Мингорисполкома. Городские власти еще раз призывают субъекты хозяйствования уделить должное внимание наведению порядка на прилегающих территориях. Эта работа напрямую влияет на комфорт и безопасность жителей и гостей столицы.

"Недопустимо, чтобы перед входом в магазин было скользко, чтобы люди не могли пройти в тот или иной объект из-за снега. Не хотелось бы прибегать к мерам административного воздействия, рассчитываю на понимание со стороны субъектов хозяйствования и на качественную работу по уборке в зонах их ответственности", - подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.-0-