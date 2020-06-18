Мингорисполком рассказал о строительстве поликлиник и финансировании из инвестпрограммы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительство столичных объектов здравоохранения в этом году направлено Br185 млн, что составляет 26% от общего объема средств городской инвестиционной программы на 2020 год. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В Партизанском районе, например, уже начали строить детскую поликлинику. Еще две проектируют в Лошице и Сухарево.

Финансирование строительства детской и взрослой поликлиник в Заводском районе рассмотрят при формировании проекта инвестиционной программы города на 2021 год.-0-