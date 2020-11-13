Мингорисполком ждет от горожан предложений по благоустройству зон у водоемов

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска предложил подключить горожан к определению участков возле водных объектов, на которых еще нужно навести порядок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вместе с трудовыми коллективами и населением навели порядок на территориях, прилегающих к водной глади. Но хотелось бы еще узнать у минчан их мнение: где территория пока забыта и заброшена или находится не в том состоянии, в каком должна бы для столицы, на что обратить внимание", - сказал Александр Дорохович. И попросил подключить СМИ к такому мониторингу общественного мнения. "Мне также важно, чтобы мы с помощью трудовых коллективов, студенческой молодежи наводили основную долю порядка. А зеленстрои занимались более сложными профессиональными задачами", - добавил он.

Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич рассказал, что предприятие провело мониторинг труднодоступных мест вдоль водной глади. Еще во время осеннего месячника расчищено немало зеленых зон у водных объектов - ликвидированы стихийные свалки, убран сухостой, дикорастущие растения и поваленные деревья. В частности, вдоль поймы реки Мышка и еще на нескольких участках в Московском районе, вдоль реки Лошица и в паре переулков в Октябрьском районе, в Партизанском - в лесопарке Степянка, Заводском - вдоль реки Тростянка и ручья Безымянного, благоустроена и территория у водоема по ул.Селицкого и т.д.

"Необходимо продолжить работы в Ленинском и Заводском районах по очистке зеленых насаждений и территорий в Корзюках. Работы по наведению порядка также продолжаются вдоль реки Цна в Советском районе, вдоль железной дороги в Первомайском районе и т.д. Необходимо продолжить работы в Центральном районе вдоль набережной Свислочи и в парке Дрозды", - добавил руководитель "Минскзеленстроя".-0-