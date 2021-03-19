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19 марта 2021, 16:45

Мингорсовет назначил стипендии 138 спортсменам нацкоманд, сборных и по спортивному резерву

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии 138 спортсменам национальных команд по видам спорта, сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивному резерву назначены в Минске. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты Минского городского Совета на 25-й сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максим Воропай уточнил, что данные стипендии назначаются ежегодно - для "создания эффективных условий для организации учебно-тренировочного процесса и стимулирования достижения высоких спортивных результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх, чемпионатах мира и Европы, иных официальных спортивных мероприятиях".

Для назначения и выплаты стипендий спортсменам национальных команд по видам спорта, сборных команд республики по видам спорта, по которым созданы национальные команды, спортивному резерву, проходящим спортивную подготовку в организациях физической культуры и спорта, организациями представлены ходатайства в отношении 295 человек. На основании критериев, определенных комиссией, вынесено заключение о возможности назначения стипендий 138 спортсменам на срок с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. А также установлен размер выплат для каждого в зависимости от спортивных результатов - от 1 до 2 размеров бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 февраля по 30 апреля 2021 года он равен Br290,71).

Например, по 2 БПМ для трудоспособного населения ежемесячно будут получать прыгуны в воду Артем Боровский и Алена Хамулькина, легкоатлеты Александр Василевский, Станислав Дорогокупец и Алексей Лазарев, гребчихи Виктория Васильева, Дарья Дайнеко, Ксения Романовская и Эвилина Рымжа, легкоатлетка Ольга Немогай, биатлонист Дмитрий Лазовский, дзюдоист Владислав Терпицкий, боксер Николай Шах, представитель белорусской сборной по пулевой стрельбе Абдул-Азиз Курди.

Стипендии выплачиваются из средств местных бюджетов. На эти нужды в 2021 году из городской казны необходимо ежемесячно направлять сумму в размере 167,5 бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения (а именно - из средств, предусмотренных на мероприятия госпрограммы "Физическая культура и спорт" на 2021 - 2025 годы).-0-

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