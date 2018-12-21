Мингорсовет одобрил доплату вдовам воинов-афганцев и устройства экстренной связи для ветеранов ВОВ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорсовет поддержал предложение комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по оказанию дополнительных мер материальной поддержки отдельным категориям жителей столицы. За внесение соответствующих изменений и дополнений в решение Мингорсовета №243 "Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" депутаты проголосовали сегодня на очередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, предложенные изменения связаны с предстоящими в 2019 году юбилейными датами: 30-летием вывода войск из Афганистана и 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "В связи с этим проектом решения предусмотрена ежемесячная доплата к пенсиям неработающим вдовам военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане или других государствах. В настоящее время такая доплата осуществляется только их матерям. Между тем в Минске проживают 25 вдов военнослужащих, которые не вступили во второй брак, достигли пенсионного возраста", - сказала Жанна Романович. Такую ежемесячную доплату в размере минимальной пенсии по возрасту (Br53,55) получат неработающие и не зарегистрированные в качестве ИП вдовы.

В Минске проживают 1165 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. "Решением вводится дополнительная мера материальной поддержки этой категории - приобретение и выдача мобильного устройства с возможностью вызова экстренной помощи и оплата абонентской платы оператору мобильной связи", - добавила Жанна Романович. Стоимость устройства - Br199, а абонентская плата - Br20.

Сегодня 25 ветеранов Минска уже используют такое мобильное устройство (его условно можно назвать кнопкой экстренной помощи) по пилотному проекту. Оно имеет датчик падения и позволяет определить местонахождение человека из диспетчерского пункта, откуда сигнал передается в экстренные службы, чтобы оперативно оказать пожилому человеку помощь.

Внимание уделят и лицам, пострадавшим от последствий войн, таких в городе - более 2,2 тыс. Это члены семей погибших, инвалиды с детства или вследствие военных действий, бывшие малолетние узники. "Мы предлагаем в 2019 и 2020 годах (поскольку будет еще отмечаться 75-летие Великой Победы) поддержать эту категорию людей и вручить им в канун праздничных дат подарочные сертификаты номиналом Br50", - сказала Жанна Романович.

Также предложено исключить такую меру соцподдержки, как предоставление услуг бесплатной стирки, поскольку она последние три года не востребована.-0-