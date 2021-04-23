Мингорсовет утвердил комплекс мероприятий по трем госпрограммам на 2021-2025 годы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета сегодня на внеочередной сессии утвердили комплекс мероприятий по реализации ряда государственным программ на 2021 - 2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым в повестке стоял комплекс мероприятий по реализации госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021 - 2025 годы. Всего за пятилетку на эти цели из бюджета Минска планируется направить более Br6169 тыс., в том числе свыше Br1114 тыс. - в этом году.

Утвержденным комплексом мероприятий предусмотрены расходы на содержание бюджетной организации - Минской городской ветеринарной станции.

По словам начальника станции Тамары Степаньковой, целевым показателем мероприятий подпрограммы 9 "Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса" госпрограммы является - индекс валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве в сопоставимых ценах (по виду экономической деятельности "Сельское, лесное и рыбное хозяйство"). Но поскольку заказчиком - распорядителем средств является госучреждение, не осуществляющее экономическую деятельность, целевой показатель этого индекса не доводится.

Кроме того, в комплекс мероприятий не включен пункт 4 комплекса мероприятий подпрограммы 1 "Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства", а именно посадка плодово-ягодных культур и уход за ними, в связи с тем, что эти работы финансируются из республиканского бюджета.

Также депутаты утвердили комплексы мероприятий по реализации в Минске четырех подпрограмм госпрограммы "Культура Беларуси" на 2021 - 2025 годы: "Культурное наследие", "Искусство и творчество", "Функционирование и инфраструктура сферы культуры", "Архивы Беларуси"; а также мероприятий на пятилетку по госпрограмме "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества". И определили целевые показатели для оценки достижения программных целей.

На сохранение культурного наследия планируется направить чуть более Br66 млн 362 тыс., большая часть которых - из городской казны, а также около Br1587 тыс. - собственные средства подведомственных управлению культуры учреждений. На подпрограмму "Искусство и творчество" будет направлено более Br218 млн (из них свыше Br128,6 млн - бюджетные средства). Основные суммы - более Br68,9 млн - пойдут на поддержку развития профессионального искусства и международного сотрудничества в сфере. В том числе, на создание и обновление театральных постановок, концертных программ, цирковых представлений и проведение гастролей почти Br6,9 млн бюджетных и Br400 тыс. собственных средств. На обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых клубными организациями и организациями культуры смешанного типа запланировано свыше Br17,8 млн.

На подпрограмму "Функционирование и инфраструктура сферы культуры" запланировано более Br11,8 млн (в том числе свыше Br11,7 млн - из бюджета города). В основном средства пойдут на цели реконструкции зданий, сооружений, помещений и инфраструктуры сферы культуры, проведение капитальных ремонтов, закупку музыкальных инструментов. И почти Br24,66 тыс. - на оцифровку фондов. На архивный фонд в пятилетке планируется потратить чуть более Br2 млн.

Комплекс мероприятий по увековечению памяти о погибших при защите Отечества на 2021 - 2025 годы включает обустройство, содержание, ремонты воинских захоронений и захоронений, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы; создание и установку новых произведений монументального искусства, перезахоронение останков погибших защитников Отечества; проведение архивно-исследовательских работ, а также поисковой работы по установлению данных о погибших узниках лагеря и их сохранение в электронной "Книге Памяти жертв лагеря смерти "Тростенец". На финансирование всей этой работы будет направлено Br150 тыс.

Утвержденный депутатами комплекс мероприятий по реализации госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021 - 2025 годы в Минске включает мероприятия шести подпрограмм: "Семья и детство", "Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний", "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья", "Противодействие распространению туберкулеза", "Профилактика ВИЧ-инфекции", "Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь". Также определены показатели достижения целевых результатов.

"Комплекс мероприятий будет способствовать достижению индикаторов национальной безопасности страны в сфере здравоохранения и демографической безопасности, а также достижению Целей устойчивого развития, объявленных Генеральной Ассамблеей ООН, в том числе цели 3 "Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте", - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок. - Источником финансирования комплекса мероприятий является бюджет Минска". Весь пятилетний объем финансирования составляет почти Br8 млрд, в том числе более Br1,4 млрд - на этот год.-0-