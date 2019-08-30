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30 августа 2019, 12:25

"Мингорсправка" планирует изменить название проекта "Карта гостя" и открыть представительство в Бресте

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Мингорсправка" в ближайшее время планирует изменить название проекта "Карта гостя" и открыть представительство в Бресте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.

Во всех областных центрах (за исключением Бреста) открыты центры представительства проекта. "Уже существует определенная договоренность. Думаю, что в начале сентября откроем и в Бресте свое представительство", - поделился планами Борис Васильев. Также в скором времени может измениться и название самого проекта. Это обусловлено тем, что "Мингорсправка" нацелена на взаимодействие не только с иностранными туристами, но и белорусами, а название "Карта гостя" пока подразумевает заинтересованность в работе только с гостями.

Туристический проект "Карта гостя" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.

Если первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, то в настоящее время он объединяет более 700 по всей республике. Однако список объектов для путешествий пока остается неполным. По словам руководителя предприятия, в постоянно расширяющемся перечне пока не хватает историко-культурных объектов, причем не только таких, где развита инфраструктура. Не менее значимы и интересны храмы, памятники, площади, бульвары и даже полуразрушенные замки, усадьбы, куда нельзя купить билет, зато открыть для себя тот или иной край - вполне возможно. Довольно востребованы сейчас среди белорусов и иностранных туристов агроусадьбы, с владельцами которых "Мингорсправка" также планирует наладить контакт.-0-

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