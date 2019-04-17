"Мингорсправка" планирует открыть точки по продаже карты гостя в регионах

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Мингорсправка" планирует открыть представительства в регионах Беларуси по продаже карт гостя, сообщил сегодня участникам выездного заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров директор предприятия Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.
В проект включено более 500 туристических объектов по всей республике. Разработано несколько видов и форматов карт, в том числе для гостей II Европейских игр.
Туристический проект "Карта гостя" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.
Первоначально в проекте было 74 объекта Минска и Минского региона, за последний год их число значительно возросло. Купить карту гостя можно в точках продаж, а также онлайн. Вся информация доступна на сайте проекта на английском и русском языках.-0-
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