21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве 22 декабря, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

"Мы можем предложить вакансии для временной занятости учащейся молодежи", - отметили в управлении.

С 11.00 до 12.00 соискатели могут посетить информационную площадку e-vacancy.by. На ней онлайн можно вести диалог с нанимателем. Тут же будет возможность передать свое резюме, задать вопросы об условиях труда или размере заработной платы, получить приглашение на реальное собеседование.

В мероприятии планируют участвовать ОАО "МогилевАттракционы", ООО "РольфТрэйд" и др.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.-0-