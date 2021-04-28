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28 апреля 2021, 07:18

Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в БГАИ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Более 1 тыс. рабочих мест предложат предприятия Гомельской области на электронной ярмарке вакансий
Более 1,6 тыс. рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 28 апреля

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для студентов пройдет сегодня в Белорусской государственной академии искусств, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Представители 50 столичных разнопрофильных организаций и предприятий предложат студентам более 700 свободных рабочих мест по таким профессиям, как педагог дополнительного образования, помощник воспитателя, художник, оформитель, дизайнер, инженер-программист, медицинский регистратор, диспетчер, член бригады объекта быстрого обслуживания, контролер пассажирского транспорта и другие.

Во время ярмарки студенты смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

Мероприятие состоится с 13.30 до 15.00 во втором корпусе учебного учреждения.

Информация о наличии свободных рабочих мест, в том числе для учащейся и студенческой молодежи, размещена на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0-

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