Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в БГАИ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для студентов пройдет сегодня в Белорусской государственной академии искусств, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Представители 50 столичных разнопрофильных организаций и предприятий предложат студентам более 700 свободных рабочих мест по таким профессиям, как педагог дополнительного образования, помощник воспитателя, художник, оформитель, дизайнер, инженер-программист, медицинский регистратор, диспетчер, член бригады объекта быстрого обслуживания, контролер пассажирского транспорта и другие.

Во время ярмарки студенты смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

Мероприятие состоится с 13.30 до 15.00 во втором корпусе учебного учреждения.

Информация о наличии свободных рабочих мест, в том числе для учащейся и студенческой молодежи, размещена на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0-