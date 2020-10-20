Мини-ярмарки вакансий для студентов пройдут в Минске с 21 октября по 4 ноября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет мини-ярмарки вакансий для студентов с 21 октября по 4 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Мероприятия состоятся в учреждениях образования. В Белорусском государственном университете культуры и искусств мини-ярмарка начнется 21 октября в 12.30 в фойе на 2-м этаже, в Белорусском государственном экономическом университете - 23 октября в 10.00 (пр.Партизанский, 26, корп. №2, помещение спортивного зала).

Международный университет "МИТСО" примет мини-ярмарку 28 октября в 12.15, Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ - 30 октября в 10.00. В обоих вузах мероприятие состоится в холле 1-го этажа.

Что касается Минского государственного лингвистического университета, там мини-ярмарка запланирована 4 октября в 12.00 (1-й этаж, фойе актового зала).-0-