Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12 и 13 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные мини-ярмарки вакансий состоятся 12 и 13 октября в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00 на ул. Берестянской, 20.

В ярмарках примут участие организации ГО "Минское городское жилищное хозяйство", ОАО "МПЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" Минского района, ОАО "Камволь", ГП "ЖЭУ № 6 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ № 5 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ № 4 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ № 2 Советского района Минска", ГП "ЖЭУ № 1 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ № 4 Московского района Минска".

Наниматели проведут подбор соискателей по профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, штукатур, подсобный рабочий, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, мастер, экономист, инженер, тракторист, растяжчик кож и овчин на рамы, мездрильщик, администратор системный, сортировщик кожевенно-мехового сырья, доводчик-притирщик, кладовщик, контролер станочных и слесарных работ, кузнец на молотах и прессах и другие.-0-