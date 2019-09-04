Миноблисполком не планирует масштабное строительство между первой и второй кольцевыми

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область не претендует на масштабную застройку территории между первой и второй кольцевыми дорогами, поскольку эти земли в перспективе могут понадобиться Минску. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы заказали в 2015 году проект генплана застройки территории между первой и второй кольцевыми дорогами. Сейчас он на госэкспертизе. Проведен анализ всей территории. Определены наиболее ценные участки, в том числе сельскохозяйственные земли, земли лесфонда, по ним наложен запрет на использование. А по всем остальным участкам, которые по нашему мнению неэффективно используются, даны проектные предложения на реализацию. Но эта территория не предусматривает масштабного строительства. Потому что она всегда рассматривалась как перспективная для Минска", - пояснил Вадим Николаенко.

В целом объемы строительства на территории столичного региона, по словам главного архитектора, очень большие, но при этом поставленные задачи область выполняет и даже перевыполняет. "Кроме того, у нас из 1,15 млн кв.м жилья 800 тыс. - это индивидуальное жилье. На мой взгляд, оно наиболее комфортно", - подчеркнул Вадим Николаенко.

Каждый год по объемам строительства лидируют районы, которые расположены ближе к Минску, - Дзержинский, Смолевичский, Минский. Отдельные задачи по комплексному плану ускоренного развития поставлены Борисову и Солигорску.-0-

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