Минприроды держит на контроле процесс пуско-наладочных работ на Светлогорском ЦКК

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды держит на контроле процесс пуско-наладочных работ в ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела государственной экологической экспертизы управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды Василий Коваленко.

"Ситуацию на Светлогорском ЦКК постоянно контролирует территориальный орган - Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты каждый день выезжают, смотрят, как пуско-наладочные работы отражаются на функционировании источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, какова реальная ситуация с запахами. Реагируем в том числе на жалобы граждан. Около двух месяцев обращений по этому вопросу не было, сейчас они возобновились", - сказал Василий Коваленко.

Минприроды поручило Светлогорскому ЦКК до 17 мая предоставить информацию о причинах появления газов с неприятным запахом на территориях населенных пунктов и принятых мерах, включая вопросы, связанные с организацией производственного аналитического контроля фактического содержания веществ в выбросах предприятия. "Нас интересует, какие концентрации веществ фактически выбрасываются в воздух. Сравним их с проектными решениями. В соответствии с проектом, запахи могут появляться только в исключительных случаях и должны быстро ликвидироваться", - отметил начальник отдела. При выявлении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов со стороны Минприроды будут приняты соответствующие меры.

Также до 17 мая концерн "Беллесбумпром" и Светлогорский ЦКК должны предоставить в Минприроды информацию о возможности применения технологии модифицированной сульфатной варки целлюлозы с холодной выгрузкой. "Вероятно, эта технология сейчас не применима, но, тем не менее, необходимо, чтобы концерн и завод обосновали причины этого", - добавил Василий Коваленко.

ОАО "Светлогорский ЦКК" приобрело высокочувствительный хроматограф. Проходят метрологическую аттестацию методики выполнения измерений дурнопахнущих газов. После ее завершения производственная лаборатория предприятия расширит область аккредитации и будет осуществлять производственный контроль выбросов данных газов в атмосферный воздух и их наличие в воздухе рабочей зоны. "Минприроды будет работать параллельно и также осуществлять контроль за деятельностью предприятия и экологической ситуацией", - подчеркнул начальник отдела.-0-