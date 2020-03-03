Минск 28 марта присоединится к акции "Час Земли"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная акция "Час Земли" пройдет 28 марта. В Минске все неравнодушные смогут поучаствовать в ней, отключив свет на один час с 20.30 до 21.30. К этому на своем сайте призывает Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

"Час Земли" - международная акция, во время которой Всемирный фонд дикой природы предлагает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка известных зданий и памятников. В Беларуси акция пройдет в 12-й раз. Ее цель не в том, чтобы сэкономить электричество, - это символ бережного отношения к природе. Поэтому Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Мингорисполком ежегодно содействуют проведению акции.

В прошлом году к "Часу Земли" присоединились более 2 млрд человек из 188 стран. Беларусь не осталась в стороне. Только в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ "Столица", гостиница "Беларусь" и др. Для безопасности уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры обычно не отключаются.

Временное выключение света и электроприборов, возможно, станет для людей поводом пересмотреть бытовые привычки и подскажет, как экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде. Участие в акции помогает сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, чтобы сократить выбросы парниковых газов - главную причину нынешнего изменения климата.-0-